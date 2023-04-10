UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ДСНС попередили про роботу "чорних саперів" в Харківській області

Фото: в ДСНС попередили про роботу "чорних саперів" в Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Харківській області попередили про роботу несправжніх саперів, які нібито розміновують територію за гроші.

Про це заявив речник облуправління ДСНС Євген Василенко під час брифінгу, пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"З неофіційних джерел надходить інформація про "чорних саперів", що вони активізувалися на території Харківської області. Нам поки невідомо, хто це і де вони працюють. Можемо попередити, що їхня робота небезпечна. Якщо вони проводять роботи для когось, то ніякі акти, ніякі документи від них не мають юридичної сили", - пояснив Василенко.

Як відзначив речник облуправління ДСНС, ці люди, до початку повномасштабної війни, збирали предмети старовини. Якщо ж вони натикались на вибухонебезпечні пристрої - викликали саперів. Водночас наразі немає інформації про те, де саме працюють "чорні сапери".

Наразі звернень до поліції не надходило, заявила речниця облуправління поліції Олена Баранник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харківській області у селі Сніжківка Ізюмського району чоловік підірвався на ворожій міні "пелюстка". Постраждалий отримав осколкові поранення різного ступеня важкості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніХарків