В ДСНС попередили про роботу "чорних саперів" в Харківській області

В Харківській області попередили про роботу несправжніх саперів, які нібито розміновують територію за гроші.
Про це заявив речник облуправління ДСНС Євген Василенко під час брифінгу, пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"З неофіційних джерел надходить інформація про "чорних саперів", що вони активізувалися на території Харківської області. Нам поки невідомо, хто це і де вони працюють. Можемо попередити, що їхня робота небезпечна. Якщо вони проводять роботи для когось, то ніякі акти, ніякі документи від них не мають юридичної сили", - пояснив Василенко.
Як відзначив речник облуправління ДСНС, ці люди, до початку повномасштабної війни, збирали предмети старовини. Якщо ж вони натикались на вибухонебезпечні пристрої - викликали саперів. Водночас наразі немає інформації про те, де саме працюють "чорні сапери".
Наразі звернень до поліції не надходило, заявила речниця облуправління поліції Олена Баранник.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харківській області у селі Сніжківка Ізюмського району чоловік підірвався на ворожій міні "пелюстка". Постраждалий отримав осколкові поранення різного ступеня важкості.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.