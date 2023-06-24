У ДСНС показали, як розповісти дітям що таке граната і їх небезпеку

У ДСНС радять розпочати розмову з того, чи знає дитина як виглядає граната. Це пов'язано з тим, що дуже часто у малечі можуть бути найрізноманітніші відповіді.

Батькам необхідно вислухати всі варіанти та показати як насправді виглядає вибухівка. Після цього варто пояснити наскільки цей предмет небезпечний.

Ворог може приклеїти їх до стовбурів дерев, заховати серед трави, кущів у парках та лісах, на майданчиках чи навіть у побутових предметах у тих містах, де велися бойові дії.

Фото: ДСНС (t.me/dsns_telegram)

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі частину населених пунктів Херсонської області почало затоплювати. При цьому під водою опинилися мінні поля, які ворог встановив на лівобережжі регіону.

Ці міни дрейфують у бік Чорного моря. Їх може виносити на берег. Зокрема, в Одеській області вже знищили одну таку міну.

Про мінну небезпеку вже попередили у ОК "Південь". Там заявляють, що у Дніпрі зараз перебуває велика кількість мін.

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