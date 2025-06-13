"Дружній вогонь"? У Донецькій області розбився російський Су-25 (відео)

Російський блогер та автор авіаційного Telegram-каналу Fighterbomber Ілля Туманов сьогодні вдень повідомив, що в Донецькій області розбився російський Су-25.

Є ймовірність, що літак міг збити інший російський пілот.

Пізніше Туманов виставив відео з моментом аварії та заявив, що "причини аварії Су-25, можна сказати, встановлені".

"Льотчик у шпиталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто у цій аварії винен, розбереться комісія", - додав Туманов.

Інцидент також підтвердив і український OSINT-аналітик AviVector.

В його повідомленні йшлось про те, що під час виконання бойового вильоту пара штурмовиків Су-25 з аеродрому "Таганрог-Центральний" діяла на Вугледарсько-Авдіївському напрямку.

"У ході місії один із літаків зазнав аварії та розбився", - повідомив AviVector.

Своєю чергою OSINTtechnical заявив, що сьогодні вранці пілот російських ВПС на літаку Су-25 випадково збив свого крилатого товариша некерованими ракетами над Донецькою областю.