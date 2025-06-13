"Дружній вогонь"? У Донецькій області розбився російський Су-25 (відео)
Під час бойового вильоту в Донецькій області розбився російський штурмовик Су-25. Ймовірно, його збив власний напарник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Fighterbomber та AviVector.
Російський блогер та автор авіаційного Telegram-каналу Fighterbomber Ілля Туманов сьогодні вдень повідомив, що в Донецькій області розбився російський Су-25.
Є ймовірність, що літак міг збити інший російський пілот.
Пізніше Туманов виставив відео з моментом аварії та заявив, що "причини аварії Су-25, можна сказати, встановлені".
"Льотчик у шпиталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто у цій аварії винен, розбереться комісія", - додав Туманов.
Інцидент також підтвердив і український OSINT-аналітик AviVector.
В його повідомленні йшлось про те, що під час виконання бойового вильоту пара штурмовиків Су-25 з аеродрому "Таганрог-Центральний" діяла на Вугледарсько-Авдіївському напрямку.
"У ході місії один із літаків зазнав аварії та розбився", - повідомив AviVector.
Своєю чергою OSINTtechnical заявив, що сьогодні вранці пілот російських ВПС на літаку Су-25 випадково збив свого крилатого товариша некерованими ракетами над Донецькою областю.
"Дружній вогонь" в Росії
Зауважимо, що це не перший випадок "дружнього вогню" в Росії. Зокрема минулого року російські ЗМІ повідомили, що в акваторії Азовського моря були атаковані буксир "Інженер Смирнов" та баржа "Секція-179".
В ВМС не виключали, що причиною удару став саме удар самих росіян.
Ще раніше повідомлялось, що окупанти збили власний вертоліт Мі-8МТВ-5. Екіпаж тоді загинув.
При цьому самі загарбники вже й не приховували, що "дружній вогонь" вже не рідкість.
Зауважимо, що речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат навіть назвав ймовірну причину того, чому окупанти збивають свою військову авіацію.
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