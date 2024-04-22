Другому підозрюваному у розстрілі поліцейських у Вінницькій області обрали запобіжний захід

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня зловмисники напали на поліцейських у Вінницькій області. Правоохоронці хотіли перевірити їхній автомобіль, але чоловіки не погодилися та відкрили вогонь. В результаті одного поліцейського було вбито, а другого - поранено.

Поліцейські розпочали пошук нападників. Їх виявили вже наступного дня на Одеській області. Зловмисниками виявились двоє військовослужбовців - батько та син, які самовільно залишили військову частину.

Наразі за розстріл поліцейських зловмисникам загрожує довічний термін.

Більш детально про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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