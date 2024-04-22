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Другому підозрюваному у розстрілі поліцейських у Вінницькій області обрали запобіжний захід

Вінниця, Понеділок 22 квітня 2024 17:24
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Другому підозрюваному у розстрілі поліцейських у Вінницькій області обрали запобіжний захід Фото: підозрюваного у вбивстві поліцейського помістять у СІЗО (Facebook Івана Виговського)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Суд вирішив обрати запобіжний захід у вигляді арешту другому підозрюваному в нападі на поліцейських у Вінницькій області.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

За інформацією співрозмовників видання, йдеться про 26-річного підозрюваного Віталія Василаке.

Суддя також вирішив не передбачати для Василаке можливості внести заставу для виходу із СІЗО.

Зазначимо, сьогодні, 22 квітня, суд також обрав запобіжний захід батькові Віталія Валерію Василаке. Його помістять до слідчого ізолятора.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня зловмисники напали на поліцейських у Вінницькій області. Правоохоронці хотіли перевірити їхній автомобіль, але чоловіки не погодилися та відкрили вогонь. В результаті одного поліцейського було вбито, а другого - поранено.

Поліцейські розпочали пошук нападників. Їх виявили вже наступного дня на Одеській області. Зловмисниками виявились двоє військовослужбовців - батько та син, які самовільно залишили військову частину.

Наразі за розстріл поліцейських зловмисникам загрожує довічний термін.

Більш детально про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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Вінницька область Суд Запобіжний захід Поліцейські
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