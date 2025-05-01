Дрони влучили по залізниці в Одеській області: загинув працівник, що з рухом поїздів

Під час атаки дронів по Одесі і області загинув залізничник. Є пошкодження, в УЗ пояснили, чи є збої у русі поїздів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на УЗ.
"Одеська область та залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебувала під ворожим обстрілом", - йдеться у повідомленні.
На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі.
Одну з ділянок пошкоджено: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони.
"Пасажирські поїзди курсують за графіком", - констатували в УЗ.
Водночас залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод - наразі вони прямують альтернативним маршрутом.
Пізно ввечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи - місто зазнало інтенсивної атаки ворожих дронів-камікадзе.
Унаслідок обстрілу серйозно постраждала цивільна інфраструктура, виникли масштабні пожежі. В обласній адміністрації підтвердили: пошкоджено багато об'єктів, зокрема житлові будинки.
Згодом стало відомо, що внаслідок дронової атаки загинули дві людини, ще п’ятеро отримали поранення. Удар також зачепив багатоповерхівки, супермаркет і школу.
Пізніше стало відомо, що через обстріл Одеси постраждали 15 людей.
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