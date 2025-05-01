Дрони влучили по залізниці в Одеській області: загинув працівник, що з рухом поїздів

Під час атаки дронів по Одесі і області загинув залізничник. Є пошкодження, в УЗ пояснили, чи є збої у русі поїздів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на УЗ .

"Одеська область та залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебувала під ворожим обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Під час атаки загинув залізничник

На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі.

Що відомо про пошкодження та рух поїздів

Одну з ділянок пошкоджено: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони.

"Пасажирські поїзди курсують за графіком", - констатували в УЗ.

Водночас залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод - наразі вони прямують альтернативним маршрутом.