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Дрони влучили по залізниці в Одеській області: загинув працівник, що з рухом поїздів

Одеська область, Четвер 01 травня 2025 08:34
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Дрони влучили по залізниці в Одеській області: загинув працівник, що з рухом поїздів Фото: дрони влучили по залізниці в Одеській області, загинув працівник (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки дронів по Одесі і області загинув залізничник. Є пошкодження, в УЗ пояснили, чи є збої у русі поїздів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Одеська область та залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебувала під ворожим обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Під час атаки загинув залізничник

На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі.

Що відомо про пошкодження та рух поїздів

Одну з ділянок пошкоджено: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони.

"Пасажирські поїзди курсують за графіком", - констатували в УЗ.

Водночас залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод - наразі вони прямують альтернативним маршрутом.

Атака дронів на Одесу

Пізно ввечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи - місто зазнало інтенсивної атаки ворожих дронів-камікадзе.

Унаслідок обстрілу серйозно постраждала цивільна інфраструктура, виникли масштабні пожежі. В обласній адміністрації підтвердили: пошкоджено багато об'єктів, зокрема житлові будинки.

Згодом стало відомо, що внаслідок дронової атаки загинули дві людини, ще п’ятеро отримали поранення. Удар також зачепив багатоповерхівки, супермаркет і школу.

Пізніше стало відомо, що через обстріл Одеси постраждали 15 людей.

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Укрзалізниця Одеса Війна в Україні Дрони
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