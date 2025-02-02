Драпатий відреагував на вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині

Вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині є червоною лінією, яку не можна перетинати. Реакція влади має бути жорсткою і блискавичною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram омандувач Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого.

"Вбивства військових у тилу - це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України - це за межею того, що можна толерувати", - сказав він.

Драпатий вважає, що все не стається раптово, бо вже були випадки приниження та агресії щодо українськиїзахисників, але при цьому не було гострої реакції суспільства на це.

"Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув. Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК", - зазначив він.

Командувач Сухопутних військ каже, що блискавична і жорстка реакція влади - єдина можлива в ситуації свавілля проти військових.

"Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв", - продовжив він.

Драпатий впевнений, що якщо суспільство "перетравить" ці напади, то "погані симптоми стануть діагнозом".

"Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога - це Сили оборони України, Збройні Сили. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість. Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність", - констатує генерал.

Він запевнив, що українці зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить міста, людей у них, кордони, небо і землю, "нашу державу, наш прапор, наш дім".