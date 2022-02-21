ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ровно депутаты устроили драку на сессии горсовета (видео)

Новина українською →
Украина , Понедельник 21 февраля 2022 14:19
В Ровно депутаты устроили драку на сессии горсовета (видео) Фото: в городском совете города Ровно произошла драка (скрин видео youtube com ITV media group.jpg)
Автор: Каролина Гайдук

В понедельник, 21 февраля, на внеочередном заседании Ровенского совета в сессионом зале произошла потасовка. Бывший депутат Олег Осуховский встал на защиту нынешнего главного врача Евгения Кучерука, которого хотят уволить с работы.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на видео главы совета Института налоговых реформ Елены Хотенко на странице в Facebook.

Она заявила, что на сессию были приглашены медики из центральной городской больницы с требованием поддержать решение и не менять многолетнего руководителя этого заведения Евгения Кучерука. Однако депутаты были не согласны с этим решением, из-за этого произошла драка.

Также Хотенко отметила, что в столь сложное для Украины время, нужно объяденяться, а не розжигать ненависть.

"В это сложное для страны время, когда мы все должны объединиться и укреплять обороноспособность нашей страны и города, некоторые депутаты играют в свои кулуарные игры и пытаются сменить главного врача, показавшего высокий результат в своей работе. И это делают исключительно через свои амбиции", - отметила Хотенко.

Отметим, что журналист Юрий Бутусов устроил драку с народным депутатом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем в прямом эфире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно
NEWS
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц