В Ровно депутаты устроили драку на сессии горсовета (видео)

В понедельник, 21 февраля, на внеочередном заседании Ровенского совета в сессионом зале произошла потасовка. Бывший депутат Олег Осуховский встал на защиту нынешнего главного врача Евгения Кучерука, которого хотят уволить с работы.

Об этом сообщает РБК-Украины , ссылаясь на видео главы совета Института налоговых реформ Елены Хотенко на странице в Facebook .

Она заявила, что на сессию были приглашены медики из центральной городской больницы с требованием поддержать решение и не менять многолетнего руководителя этого заведения Евгения Кучерука. Однако депутаты были не согласны с этим решением, из-за этого произошла драка.

Также Хотенко отметила, что в столь сложное для Украины время, нужно объяденяться, а не розжигать ненависть.

"В это сложное для страны время, когда мы все должны объединиться и укреплять обороноспособность нашей страны и города, некоторые депутаты играют в свои кулуарные игры и пытаются сменить главного врача, показавшего высокий результат в своей работе. И это делают исключительно через свои амбиции", - отметила Хотенко.