ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ДР Конго зафиксировали сотни случаев заражения чумой

Новина українською → Демократическая республика Конго, Пятница 19 февраля 2021 15:22
В ДР Конго зафиксировали сотни случаев заражения чумой Фото: люди в Конго (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Демократической республике Конго зафиксированы случаи заражения чумой. Люди заболели бубонной, легочной и септической чумой.

Об этом сообщает AFP.

За последние три месяца зафиксировали 520 случаев заражения различными видами чумы на северо-востоке страны, 31 человек умер. Большинство заразились бубонной чумой.

Для северо-востока ДР Конго чума является эпидемическим заболеванием, там регулярно фиксируют случаи заражения. Сейчас средний возраст зараженных составляет 13 лет. Первые же случаи заражения чумой в провинции Итури зафиксированы в ноябре 2020 года.

Напомним, недавно в ДР Конго зафиксировали случаи заражения Эболой. ВОЗ считает, что вспышки заболевания в этой стране и в Гвинее могут представлять региональный риск.

Также в январе в Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий 11-й Отдельной бригады армейской авиации "Херсон" - старший лейтенант ВСУ Александр Мулявка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире чума Конго
NEWS
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ