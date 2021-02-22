В ДР Конго из-за нападения на колонну ООН погиб посол Италии

В Демократической Республики Конго произошло нападение на автомобильную колонну Организации Объединенных Наций. В результате атаки погибли три человека, среди которых посол Италии в ДР Конго Лука Аттаназио.
Об этом сообщает The Independent.
Отмечается, что неизвестные осуществили нападение в городе Гома. Целью нападения могла стать попытка похищения.
Двумя другими жертвами атаки стали водитель транспортного средства и полицейский-карабинер, который сопровождал итальянского посла.
Отметим, на территории ДР Конго был введен миротворческий контингент ООН в конце 1999 года, после того, как годом ранее в стране началась Вторая конголезская война. При этом завершить войну удалось лишь в 2003 году. Однако в 2012-2013 годах вспыхнули новые военные действия между правительственными силами при поддержке ООН и повстанцами.
Напомним, в январе в Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий Александр Мулявка. Причины смерти не сообщались.
Также РБК-Украина писало, что еще один украинский военных погиб в ДР Конго в начале декабря. Тогда причиной смерти стала остановка сердца.