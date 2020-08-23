Дожди на западе и до +29 тепла: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 23 августа, будет дождливой лишь в 5 западных областях, а в остальных регионах будет сухо. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24 +29 тепла

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, в западных областях ожидается от +24 до +29 днем, и в пределах +15 градусов ночью. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Волынской областях будут дожди.

В центре и на севере будет похожая температурная ситуация, но без дождей. Воздух прогреется до +24 до +29 тепла, а ночью будет прохладнее - от +13 до +17 градусов.

На юго-востоке ожидается от +24 до +29 тепла, а ночью от +14 до +18 градусов.

Скорость ветра по стране составит от 5 до 10 метров за секунду.

Фото: погода в Украине на 23 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем ожидается от +26 до +28 тепла, а ночью в пределах +16.

Фото: погода в Киеве и области на 23 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.