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Дожди со снегом и заморозки: прогноз на выходные

Новости » Общество     10.01.2020 - 22:57
Дожди со снегом и заморозки: прогноз на выходные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В воскресенье будет сухо, но холодно

Погода в Украине на выходных будет переменчивой, в субботу на большинстве территории будут дожди со снегом, а в воскресенье местами похолодает. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 11 января

Завтра на большинстве территории страны, кроме некоторых южных и западных областей, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем в восточных, северных и центральных областях будет колебаться от +2 до +5 градусов. На западе и юге температура днем будет в пределах +4...+6.

Ночью в восточных, некоторых центральных и западных областях ожидается похолодание до -2 градусов мороза. На остальной территории ночью термометры покажут от -1 до +2.

Дожди со снегом и заморозки: прогноз на выходные

Прогноз на 12 января

В воскресенье погодная ситуация улучшится, осадков не прогнозируют. Однако, несмотря на сухую погоду, в страну придет похолодание. Днем в восточных, некоторых северных и центральных областях термометры покажут до -1 мороза. На остальной территории дневная температура будет в пределах 0...+2 градусов, местами воздух прогреется до +3...+5 градусов.

Ночью заморозки до -1 ожидаются в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Полтавской областях. На остальной территории температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +2.

Дожди со снегом и заморозки: прогноз на выходные

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре предупредили о возможности схождения лавин в Закарпатской области. Синоптики заявили о значительной снеголавинной опасности в горах.

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