ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дожди отойдут и немного потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Пятница 23 июля 2021 08:00
Дожди отойдут и немного потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в Украине сегодня ожидается потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня ожидается потепление, однако жары не будет. В некоторых областях пройдут незначительные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня днем по всей стране столбики термометров будут колебаться на уровне +25-27 градусов.

Только в западных областях будет несколько прохладнее - там прогнозируют +23-25 градусов.

Ночью по Украине будет прохладно. В большинстве областей +12-14 градусов. Самые теплые ночи будут вблизи моря-там будет + 15-17 градусов.

Осадки отойдут почти со всей территории страны. Незначительные дожди ожидаются только в Закарпатской и Черновицкой областях.

Дожди отойдут и немного потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается +25-27 градусов днем. Ночью температура опустится до + 13-15 градусов.

Осадков в Киеве сегодня не прогнозируют.

Дожди отойдут и немного потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
На Донбассе боевики открыли огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов
На Донбассе боевики открыли огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"