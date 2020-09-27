Дожди с грозами по всей Украине и до +26 тепла: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 27 сентября, будет дождливой во всех регионах, кроме Луганской области. Температура воздуха прогреется до +26 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в центральных и северных областях ожидается от +19 до +25 тепла, а ночью от +12 до 15 градусов.

В юго-восточных областях будет от +22 до +26 тепла днем и +13 +18 ночью.

На западе Украины будет прохладнее. Температура воздуха днем составит от +14 до +18 тепла, ночью будет от +11 до +15 градусов.

Погода в Украине на 27 сентября (meteo.gov.ua)

В Киеве сегодня ожидается от +19 до +21 тепла днем и от +14 до +16 градусов ночью. В области будет похожая температурная ситуация.

Погода в Киеве и области на 27 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, из-за непогоды на западе уровень воды в реках может подняться на 1,5 метра.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве и Киевской области ожидаются сильные порывы ветра. Они могут достигать 20 метров за секунду.