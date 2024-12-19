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"Довбо**б": Зеленський різко відреагував на ідею Путіна з "Орєшніком"

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін "довбо**б". Оскільки він хоче провести експеримент з "Орєшніком".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у себе у Twitter.

У себе в мікроблозі Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо**б", - написав Зеленський.

Скандальна ідея Путіна

Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін запропонував країнам Заходу провести "високотехнологічну дуель".

Він заявив, що партнери України можуть розмістити в Києві свої системи протиповітряної оборони, а Росія вдарить по українській столиці "Орєшніком". Цю ідею Путін цинічно назвав "експериментом".

У відповідь на це Зеленський вже заявляв, що ідея Путіна показує, з якими відморозками воює Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніРакета Орєшнік