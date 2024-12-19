"Довбо**б": Зеленський різко відреагував на ідею Путіна з "Орєшніком"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін "довбо**б". Оскільки він хоче провести експеримент з "Орєшніком".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у себе у Twitter.

У себе в мікроблозі Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо**б", - написав Зеленський.

Скандальна ідея Путіна

Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін запропонував країнам Заходу провести "високотехнологічну дуель".

Він заявив, що партнери України можуть розмістити в Києві свої системи протиповітряної оборони, а Росія вдарить по українській столиці "Орєшніком". Цю ідею Путін цинічно назвав "експериментом".