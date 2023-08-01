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Довбик оформив знущальний гол із сольним проходом у Лізі чемпіонів: відео

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Афіни, Вівторок 01 серпня 2023 21:03
Довбик оформив знущальний гол із сольним проходом у Лізі чемпіонів: відео Фото: Артем Довбик повернув "Дніпро-1" до гри (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Артем Довбик відзначився красивим голом у поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти афінського "Панатінаїкоса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Грецький гранд повів на 15-й хвилині, скориставшись помилкою "спортклубівців" у захисті. Адамюк і Волинець не порозумілися щодо того, кому вийти на м'яч, тож Шпорар проскочив воротаря і пробив "парашутом" у напрямку воріт – центрбек завадити не зміг.

Відео гола Шпорара:

Нападник "Дніпра-1" зрівняв рахунок у середині першого тайму. Українець на важкому газоні домашньої арени ПАО взяв ініціативу на себе, накрутив кількох оборонців і з гострого кута відправив м'яч поміж ніг голкіпера.

Відео гола Довбика:

До слова, раніше делегація "Дніпра-1" отруїлася після приїзду до Греції.

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Артем Довбик Днепр-1 Ліга чемпіонів
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