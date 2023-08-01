Довбик оформив знущальний гол із сольним проходом у Лізі чемпіонів: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

Грецький гранд повів на 15-й хвилині, скориставшись помилкою "спортклубівців" у захисті. Адамюк і Волинець не порозумілися щодо того, кому вийти на м'яч, тож Шпорар проскочив воротаря і пробив "парашутом" у напрямку воріт – центрбек завадити не зміг.

Відео гола Шпорара:

Volynets & Adamyuk



Sporar’s opener & probably enough to seal the tie beyond any doubt v Dnipro-1… pic.twitter.com/zyztWeu7Cm — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 1, 2023

Нападник "Дніпра-1" зрівняв рахунок у середині першого тайму. Українець на важкому газоні домашньої арени ПАО взяв ініціативу на себе, накрутив кількох оборонців і з гострого кута відправив м'яч поміж ніг голкіпера.

Відео гола Довбика: