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Довбик і Циганков розпочали побиття "Барселони" заради лідерства в Ла Лізі: відео

Фото: "Жирондинці" поклали "Барсу" на лопатки (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорців

У центральному матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика впевнено здолала "Барселону" на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 16-й тур

"Барселона" – "Жирона" – 2:4

Голи: Лєвандовскі, 19, Гюндоган, 90+1 – Довбик, 12, Гутьєррес, 40, Валері, 80, Стуані, 90+5

 

"Жирондинцям" вдалося забити швидкий м'яч зусиллями дуету українців. На 12-й хвилині Циганков атакував вільний простір праворуч після класної передачі з глибини, пройшов трохи вперед і віддав ліворуч на Довбика. Той у дотик від стійки відправив м'яч за лінію.

 

 

 

"Блаугранас", однак, доволі швидко відігралися. За якихось сім хвилин свою "суху" серію перервав Лєвандовскі, який головою замкнув навіс Рафіньї з кутового. Проте, на перерву лідером пішла "Жирона" – Гутьєррес підключився до атаки та розкішним пострілом зняв павутину з ближньої дев'ятки.

У другій половині "Барса" змарнувала низку нагод, щоб вдруге зрівняти рахунок. Спершу Лєвандовскі не встиг зіграти на добиванні після удару Феліша з дистанції. Згодом вихід Рафіньї віч-на-віч із кіпером підкатом перервав Гарсія. А пізніше Гюндоган двічі не поцілив у дальній кут із перспективних позицій.

Зате "Жирона" свій момент на 80-й хвилині реалізувала. Це Валері підхопив м'яч після верхової дуелі Стуані, протиснув Кунде та другим дотиком поцілив у нижній кут воріт "блаугранас". Обмін голами в доданий арбітром час – Гюндоган таки поклав у кут, а Стуані завершив атаку з кількох метрів – підсумок зустрічі вже не змінив.

Завдяки перемозі "Жирона" вийшла в одноосібні лідери чемпіонату Іспанії. Команда Мічела набрала 41 очко. "Червоно-білі" на два пункти випереджають мадридський "Реал" і вже на 7 балів – столичний "Атлетіко" та "Барселону".

До слова, українець Чеберко виграв чемпіонський титул МЛС у складі "Коламбус Крю".

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БарселонаЧемпіонат ІспаніїАртем Довбик