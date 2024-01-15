"Доступні ліки". Українці можуть отримати препарати для лікування розладів психіки та епілепсії

За допомогою програми "Доступні ліки" українці мають змогу безплатно отримати препарати для лікування розладів психіки та епілепсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Влітку цього року набув чинності оновлений реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації. Їх вартість частково або повністю відшкодовує Національна служба здоров’я України.
Загалом в програмі реімбурсації передбачено 65 препаратів, які призначаються у разі розладів психіки та поведінки. Отримувати ці та інші ліки, що входять в перелік програми "Доступні ліки", безоплатно або з частковою доплатою, можна наступним чином:
Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки та медпрепарати за програмою реімбурсації, можна:
Для цього перейдіть на сторінку "Перелік місць відпустку лікарських засобів за еРецептом", в меню ліворуч оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації.
Які ще послуги є безкоштовними для українців - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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