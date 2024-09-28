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Доступні ліки для пацієнтів із розладами психіки та епілепсією: як отримати

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У програмі реімбурсації "Доступні ліки" розширено перелік ліків для пацієнтів із розладами психіки та поведінки, а також епілепсією. Наразі до списку входять 65 позицій лікарських засобів та медичних виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

З початку 2024 року було виписано понад 100 тисяч електронних рецептів на препарати для лікування цих захворювань, з яких близько 90,5 тисяч (88,87 %) були використані. Загалом за період дії програми виписано майже 365 тисяч рецептів для 57,5 тисячі пацієнтів.

За відшкодування ліків у категорії "Розлади психіки та поведінки. Епілепсія" з держбюджету було виділено майже 34 млн гривень у 2024 році, а загальна сума відшкодувань становить майже 105,5 млн гривень.

Як отримати доступні ліки?

Для отримання ліків за програмою необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра або лікаря-спеціаліста, який випише рецепт на основі створеного плану лікування. Рецепт діє 30 календарних днів.

Отримати ліки можна в аптеках, які мають договір з НСЗУ, а знайти таку аптеку можна через сайт або за телефоном контакт-центру 16-77.

Що відомо про програму "Доступні ліки"

Програма "Доступні ліки" включає препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, нецукрового та інсулінозалежного цукрового діабету, хронічного обструктивного захворювання легень, хвороби Паркінсона, а також імуносупресивні засоби для пацієнтів після трансплантації.

Ці захворювання обрані до програми не випадково, адже саме вони є причиною високого рівня смертності або значно погіршують якість життя. Ліки, призначені лікарем, дозволяють ефективно контролювати ці стани амбулаторно, за умови регулярного прийому препаратів і дотримання призначеного лікування.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниЭпилепсияДоступні ліки