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Доступ знизився до 68%. Обстріл Росії спровокував перебої з інтернетом, - NetBlocks

Фото: доступ знизився до 68%. Обстріл Росії спровокував перебої з інтернетом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Черговий масштабний ракетний обстріл з боку Росії спровокував перебої з інтернетом в Україні. Доступ до мережі знизився до 68%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані організації NetBlocks.

Зазначається, що найбільші проблеми з доступом до інтернету мають області:

  • Харківська;
  • Полтавська;
  • Черкаська.

"Мережеві дані свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком в Україні, пов'язані з відключенням електроенергії на тлі нових російських ракетних атак, спрямованих на критично важливу інфраструктуру. Національний зв'язок знаходиться на рівні 68% від попередніх рівнів", - пише пресслужба.

Фото: доступ знизився до 68%. Обстріл Росії спровокував перебої з інтернетом (twitter.com/netblocks)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни випустили 70 крилатих ракет й 4 керовані авіаційні ракети. Наша ППО знищила 60 з них.

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