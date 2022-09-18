Достижения ВСУ за 200 дней войны показали на интерактивной карте

Аналитики создали интерактивную карту, показывающую успехи украинских военных в возвращении оккупированных Россией территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, сделанное Институтом изучения войны (ISW) и проектом "Критические угрозы".
Карта показывает достижения украинских защитников за 200 дней полномасштабной войны РФ против нашей страны.
Вначале ВСУ вернули контроль над Киевской и Черниговской областями, вслед за ними Сумской, а сейчас продвигаются на Харьковском и Херсонском направлениях.
Отмечается, что с апреля украинские войска освободили более 60 тысяч квадратных километров территории.
Напомним, что украинские военные освободили уже более 421 населенного пункта в Харьковской области.
Вчера украинским защитникам удалось форсировать реку Оскол.
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