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Достижения ВСУ за 200 дней войны показали на интерактивной карте

Фото: достижения ВСУ за 200 дней войны показали на интерактивной карте (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Аналитики создали интерактивную карту, показывающую успехи украинских военных в возвращении оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, сделанное Институтом изучения войны (ISW) и проектом "Критические угрозы".

Карта показывает достижения украинских защитников за 200 дней полномасштабной войны РФ против нашей страны.

Вначале ВСУ вернули контроль над Киевской и Черниговской областями, вслед за ними Сумской, а сейчас продвигаются на Харьковском и Херсонском направлениях.

Отмечается, что с апреля украинские войска освободили более 60 тысяч квадратных километров территории.

Напомним, что украинские военные освободили уже более 421 населенного пункта в Харьковской области.

Вчера украинским защитникам удалось форсировать реку Оскол.

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