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Достижения в борьбе с COVID в мире находятся под угрозой из-за штамма "Дельта", - ВОЗ

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Нью-Йорк, Суббота 31 июля 2021 02:21
Достижения в борьбе с COVID в мире находятся под угрозой из-за штамма "Дельта", - ВОЗ Фото: достижения в борьбе с коронавирусом под угрозой, предупредили в ВОЗ ( Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

На фоне распространения штамма "Дельта" мир может потерять достижения в борьбе с коронавирусом. COVID-вакцины являются единственным эффективным способом борьбы с недугом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сообщил, что количество заражений COVID-19 за последние четыре недели выросло на 80%. За тот же период смертность в Африке, где вакцинировано лишь 1,5% населения, выросла на 80%.

"Достижения находятся под угрозой или теряются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены", - сказал Гебреесус на пресс-конференции.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) описали вариант коронавируса "Дельта" как таковой, что передается, как ветрянка, и предупредили, что он может вызвать тяжелые последствия.

Мария ван Керхове, технический работник ВОЗ по вопросам COVID-19, сказала, что вариант "Дельта" примерно на 50% активнее передается, чем другие штаммы SARS-CoV-2, которые впервые появились в Китае в конце 2019 года.

По данным ВОЗ, штамм "Дельта" был обнаружен в 132 странах и стал доминирующим в мире.

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