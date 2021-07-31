Достижения в борьбе с COVID в мире находятся под угрозой из-за штамма "Дельта", - ВОЗ

На фоне распространения штамма "Дельта" мир может потерять достижения в борьбе с коронавирусом. COVID-вакцины являются единственным эффективным способом борьбы с недугом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сообщил, что количество заражений COVID-19 за последние четыре недели выросло на 80%. За тот же период смертность в Африке, где вакцинировано лишь 1,5% населения, выросла на 80%.

"Достижения находятся под угрозой или теряются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены", - сказал Гебреесус на пресс-конференции.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) описали вариант коронавируса "Дельта" как таковой, что передается, как ветрянка, и предупредили, что он может вызвать тяжелые последствия.

Мария ван Керхове, технический работник ВОЗ по вопросам COVID-19, сказала, что вариант "Дельта" примерно на 50% активнее передается, чем другие штаммы SARS-CoV-2, которые впервые появились в Китае в конце 2019 года.