У заяві йдеться, що пандемія COVID-19, яка почалася п’ять років тому, забрала життя понад семи мільйонів людей, завдала шкоди світовій економіці та серйозно підірвала системи охорони здоров’я. ВООЗ наголосила, що без прозорості, обміну інформацією та співпраці між країнами світ не зможе належним чином запобігати майбутнім епідеміям і пандеміям.

Китай у відповідь на ці заклики заявив, що надав усю необхідну інформацію "без приховувань". Представниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін зазначила, що п’ять років тому Китай оперативно поділився інформацією про епідемію та генетичну послідовність вірусу з ВООЗ і міжнародною спільнотою.

31 грудня 2019 року офіс ВООЗ у Китаї вперше отримав інформацію про випадки "вірусної пневмонії" в місті Ухань. З того часу пандемія COVID-19 змінила життя мільйонів людей і вплинула на весь світ.

Генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що, попри певні уроки, які світ виніс із пандемії, глобальна спільнота все ще не готова повністю протистояти цій пандемії.

У грудні 2021 року, вражені масштабами руйнувань, спричинених COVID-19, країни розпочали розробку угоди про профілактику, готовність та реагування на пандемії. Переговори між 194 країнами-членами ВООЗ тривають, хоча ключові питання, такі як обмін патогенами та розподіл засобів боротьби з пандеміями, залишаються невирішеними. Кінцевий термін для завершення переговорів – травень 2025 року.