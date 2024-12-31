Досі не визначили походження: ВООЗ вимагає від Китаю відкрити дані щодо COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала Китай надати дані та забезпечити доступ до інформації для розуміння походження COVID-19. У заяві, опублікованій 30 грудня, ВООЗ підкреслила, що це є як моральним, так і науковим обов’язком.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
У заяві йдеться, що пандемія COVID-19, яка почалася п’ять років тому, забрала життя понад семи мільйонів людей, завдала шкоди світовій економіці та серйозно підірвала системи охорони здоров’я. ВООЗ наголосила, що без прозорості, обміну інформацією та співпраці між країнами світ не зможе належним чином запобігати майбутнім епідеміям і пандеміям.
Китай у відповідь на ці заклики заявив, що надав усю необхідну інформацію "без приховувань". Представниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін зазначила, що п’ять років тому Китай оперативно поділився інформацією про епідемію та генетичну послідовність вірусу з ВООЗ і міжнародною спільнотою.
31 грудня 2019 року офіс ВООЗ у Китаї вперше отримав інформацію про випадки "вірусної пневмонії" в місті Ухань. З того часу пандемія COVID-19 змінила життя мільйонів людей і вплинула на весь світ.
Генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що, попри певні уроки, які світ виніс із пандемії, глобальна спільнота все ще не готова повністю протистояти цій пандемії.
У грудні 2021 року, вражені масштабами руйнувань, спричинених COVID-19, країни розпочали розробку угоди про профілактику, готовність та реагування на пандемії. Переговори між 194 країнами-членами ВООЗ тривають, хоча ключові питання, такі як обмін патогенами та розподіл засобів боротьби з пандеміями, залишаються невирішеними. Кінцевий термін для завершення переговорів – травень 2025 року.
Нагадаємо, в Україні змінили вимоги до повторної вакцинації проти коронавірусу. Так, ревакцинація проти COVID-19 необхідна лише для осіб із медичним або професійним ризиком. Базовий курс вакцинації складає одне щеплення.
До груп професійного ризику належать медичні працівники, фахівці сфери обслуговування, вчителі та інші, хто часто контактує з великими групами людей. Група медичного ризику включає осіб із серйозними хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання чи бронхіальна астма. Ревакцинацію для таких осіб потрібно проводити щороку, зазвичай кожні 6–12 місяців перед епідемічним сезоном.
Також РБК-Україна писало, що буде, якщо одночасно захворіти на COVID-19 та грип. У листопаді рівень захворюваності на ГРВІ, грип і COVID-19 зріс майже на 4%, але поки що епідеміологічний поріг не перевищено. За період з 4 по 10 листопада в Україні захворіли понад 115 тисяч осіб, причому більше половини з них – діти. У Центрі громадського здоров'я зазначили, що одночасне зараження коронавірусом і грипом, або так звана коінфекція, можливе й може ускладнити перебіг хвороби.
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