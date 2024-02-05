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Дощі з мокрим снігом та штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на завтра

Понеділок 05 лютого 2024 15:45
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Дощі з мокрим снігом та штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні у вівторок, 6 лютого, буде дощова, місцями з мокрим снігом. При цьому очікується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде хмарно. Очікується дощ, місцями, крім півдня, з мокрим снігом. Вдень на Прикарпатті, Закарпатті та в Одеській області буде без істотних опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень на заході та південному заході пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура повітря в більшості західних, південних, Вінницькій областях та в Криму вночі становитиме +1 +6 градусів, а вдень +8 +13. При цьому в Одеській області очікується до +17.

На решті території країни температура повітря вночі прогнозується від +3 до -2 градусів, а вдень +3 +8. На сході та північному-сході країни очікується 0 +5 градусів.

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Погода в лютому

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від -4 до +2 градусів. У Києві очікується близько до норми.

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