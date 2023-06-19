UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі і грози вночі та вдень. Де чекати опади завтра в Україні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра, попередивши про дощі та грози (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні завтра, 20 червня, буде дощовою, яка накриє частину регіонів уночі, а частину - вдень. У північних регіонах, зокрема Києві та області, очікуються і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Грози в Україні 20 червня

За даними синоптиків, 20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій областях грози.

Дощі вночі в Україні 20 червня

Місцями у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Черновицькій та Одеській областях очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів та в Криму 18-21°.

Дощі вдень в Україні 20 червня

У північних, більшості західних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів. Температура повітря вдень буде 23-28°, у центральних областях до 30°.

Туман в Україні 20 червня

В Карпатах і Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. При цьому температура повітря буде наступною:

  • вночі 6-11°;
  • вдень 16-22°.

Погода в Україні в червні

Як прогнозували синоптики, погода в Україні в червні 2023 року буде теплішою за норму на 1-1,5 градуса. Зокрема, середня місячна температура цього місяця варіюватиметься в діапазоні +18...+23 градусів.

При цьому 2 червня в Києві було встановлено перший рекорд цього місяця - максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Цей показник перевищив 2 м/с попереднього максимального значення для цього дня. Воно було зареєстроване у 2012 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві