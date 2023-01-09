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На дорозі під Ізюмом виявили російські протитанкові міни та гранати (фото)

Фото: На дорозі під Ізюмом виявили російські протитанкові міни та гранати (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці відшукали російські протитанкові міни біля автомобільної дороги, яка веде у деокупований Ізюм (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Вибухонебезпечні предмети були знайдені на трасі регіонального значення М-03 "Київ-Харків-Довжанський" під час проведення стабілізаційних заходів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що на узбіччі дороги змогли виявити 3 протитанкові міни ТМ-62М та 4 ручні гранати Ф-1. Доступ на небезпечну територію був негайно заблокований. На місце викликані представники вибухотехнічної служби.

"Поліцейські додатково провели роз’яснювальну роботу серед місцевого населення щодо дотримання особистої безпеки та дій у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, у тому числі замаскованих під них речей", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що 21 грудня, в селі Новий Бурлук Харківської області внаслідок наїзду на касетний боєприпас від ракети підірвався трактор.

Також у Харківській області двоє чоловіків не повернулися додому. Правоохоронці шукали їх за допомогою безпілотника, але знайшли мертвими.

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