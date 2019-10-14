На дороге Львов-Луцк в ДТП попал автобус с туристами

Во Львовской области на автодороге Львов-Луцк в воскресенье, 13 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса из Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Как сообщается, вчера около 16:50 вблизи села Узловое автомобиль ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного транспорта, где совершил столкновение с туристическим автобусом Iveko. На момент ДТП в автобусе находились 38 пассажиров, граждан Беларуси.

Отмечается, что в результате столкновения транспортных средств погиб водитель легкового автомобиля. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали и были отправлены в место назначения другим транспортом.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 14 октября в Киеве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство выехало за пределы дороги и сбило электроопору. В результате инцидента пострадал один человек.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области микроавтобус Volkswagen Transporter столкнулся с пассажирским автобусом MAN. Водитель автобуса не справился с управление и въехал во встречный Volkswagen. В результате происшествия пострадали 9 пассажиров микроавтобуса Volkswagen, в том числе четыре ребенка.