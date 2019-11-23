На дороге Киев-Чоп произошло тройное ДТП с микроавтобусом, есть жертвы

Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, авария произошла сегодня около 3 часов ночи между населенными пунктами Любинцы и Гирне. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и столкнулся с двумя микроавтобусами Renault Trafic.

В результате столкновения погибла пассажирка одного из микроавтобусов. Водитель этого микроавтобуса и еще 6 пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних, в возрасте 15-17 лет.

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Виновника ДТП задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бангладеш произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и микроавтобуса. В результате аварии по меньшей мере 10 человек погибли, еще более 10 получили травмы. Большинство жертв - пассажиры микроавтобуса.

Кроме того, в ночь на 23 ноября в Киеве на Северном мосту произошло сразу несколько столкновений автомобилей. В частности, в автомобиль Toyota Avalon, который стоял на аварийке, на полном ходу влетела Toyota Camry.