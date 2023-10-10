"Дорога в Крим". Умєров відвідав позиції ЗСУ на Таврійському напрямку

"Робота з ОСУВ/ОТУ. Південно-східний напрям. Дорога в Крим", - зазначив голова Міноборони.

У ході поїздки він заслухав командувача ОСУВ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, а також було визначено проблемні питання та шляхи їх вирішення.

"З командуванням бригад 10-го армійського корпусу обговорили пріоритети в постачанні озброєння та військової техніки", - повідомив Умєров.

Також міністр ознайомився з особливостями організації бойового управління на командному пункті оперативного угруповання військ "Запоріжжя".

Умєров відвідав позиції Сил оборони на південно-східному напрямку (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

"Обговорили з керівництвом ОУВ найбільш чутливі теми для наших підрозділів: протиповітряна оборона, безпілотні авіаційні комплекси, РЕБ", - зазначив чиновник.

Умєров також розповів, що під час відвідання позицій українських захисників нагородив воїнів, які проявили себе у боях із російськими окупантами.

"Кожного дня наші військові наближають неминучу деокупацію Криму та всіх окупованих територій. Ціною важких втрат та жертв. Вдячні кожному та кожній. Разом до перемоги!" - наголосив він.

Умєров відвідав позиції ЗСУ на південно-східному напрямку (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

Зазначимо, що ця поїздка на позиції Таврійського напрямку стала для Умєрова першою після призначення на посаду міністра оборони 6 вересня.