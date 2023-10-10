UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Дорога в Крим". Умєров відвідав позиції ЗСУ на Таврійському напрямку

Фото: голова Міноборони Рустем Умєров відвідав позиції ЗСУ на південно-східному напрямку (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав позиції Сил оборони на південно-східному напрямку. Чиновник зустрівся з керівництвом оперативних угруповань військ "Таврія" та "Запоріжжя", а також поспілкувався з бійцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Умєрова.

"Робота з ОСУВ/ОТУ. Південно-східний напрям. Дорога в Крим", - зазначив голова Міноборони.

У ході поїздки він заслухав командувача ОСУВ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, а також було визначено проблемні питання та шляхи їх вирішення.

"З командуванням бригад 10-го армійського корпусу обговорили пріоритети в постачанні озброєння та військової техніки", - повідомив Умєров.

Також міністр ознайомився з особливостями організації бойового управління на командному пункті оперативного угруповання військ "Запоріжжя".

 

Умєров відвідав позиції Сил оборони на південно-східному напрямку (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

"Обговорили з керівництвом ОУВ найбільш чутливі теми для наших підрозділів: протиповітряна оборона, безпілотні авіаційні комплекси, РЕБ", - зазначив чиновник.

Умєров також розповів, що під час відвідання позицій українських захисників нагородив воїнів, які проявили себе у боях із російськими окупантами.

"Кожного дня наші військові наближають неминучу деокупацію Криму та всіх окупованих територій. Ціною важких втрат та жертв. Вдячні кожному та кожній. Разом до перемоги!" - наголосив він.

 

Умєров відвідав позиції ЗСУ на південно-східному напрямку (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

Зазначимо, що ця поїздка на позиції Таврійського напрямку стала для Умєрова першою після призначення на посаду міністра оборони 6 вересня.

Нагадаємо, що раніше, 8 жовтня, глава Міноборони Рустем Умєров вперше після призначення на цю посаду відвідав Бахмутський напрямок, де зустрівся з військовими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рустем УмєровЗбройні сили України