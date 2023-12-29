Допомогли партизани. У Маріуполі окупанти отруїлися алкоголем

"В Маріуполі зафісовано нові факти отруєння російських окупантів алкоголем. Від смертельних випадків до лекої діареї", - розповів він.

За даними Андрющенка, в зв'язку з чим окупанти вкотре заборонили продавати алкоголь військовим.

Допомогли партизани

При цьому, Маріупольський Спротив повіомляє, що поставили невелику партію отруєнного алкоголю в мережі так званих "наливаєк", які спеціалізуються на продажу алкоголю саме окупантам.

"Поставка вийшла вдала", - констатує Андрющенко.

Не перша ліквідація окупантів

Зазначимо, що це не перша ліквідація російських військових у Маріуполі при різних обставинах. Наприклад, у середині жовтня повідомлялося, що лише за тиждень у місті за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових. Крім того, в середині листопада в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників.

Крім того, російські окупанти мають великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають у захоплений Крим. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів та посилили патрулювання Джанкоя.