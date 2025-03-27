Допомога українцям за кордоном: як діяти у разі хвороби або травми

Українці, які захворіли або травмувалися, перебуваючи за кордоном, можуть отримати допомогу. Однак для цього потрібно виконати кілька важливих кроків.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
Українцям, які планують поїздку за кордон, важливо пам’ятати про важливість страхування. Воно може відіграти важливу роль, якщо людина опиниться у складній ситуації через хворобу або травму. Держава не покриває витрати на лікування за кордоном, тому всі видатки мають оплачувати або страхова компанія, або сам постраждалий.
Згідно з законом "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", для відшкодування витрат, пов'язаних з надзвичайними обставинами під час перебування за кордоном, громадяни України мають бути застраховані.
Якщо вас госпіталізували за кордоном, потрібно:
Також допомогу можна отримати через консула. Він може:
До консульства України за кордоном потрібно звернутися особисто або через своїх законних представників. Крім того, українцям радять завжди мати копію страхового полісу у телефоні та повідомляти рідним контакти страхової компанії.
Раніше РБК-Україна писало про можливість безкоштовного лікування за кордоном для українців, які постраждали внаслідок війни. З 2022 року в межах програми "Medevac" понад 5 500 українців були евакуйовані до закордонних клінік для отримання спеціалізованої медичної допомоги. Для оформлення медичної евакуації пацієнти можуть звернутися до обласних департаментів охорони здоров'я або подати заявку через сайти МОЗ чи командування Медичних сил України (для військових).
Також ми писали про можливість отримання українцями, які перебувають за кордоном, допомоги по безробіттю шляхом підтвердження свого страхового стажу, набутого в Україні. Україна має міжнародні угоди про соціальне забезпечення з низкою країн, зокрема Польщею, Естонією, Латвією та Болгарією, які передбачають взаємне визнання періодів страхового стажу.
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