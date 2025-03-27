Допомога українцям за кордоном: як діяти у разі хвороби або травми

Українцям, які планують поїздку за кордон, важливо пам’ятати про важливість страхування. Воно може відіграти важливу роль, якщо людина опиниться у складній ситуації через хворобу або травму. Держава не покриває витрати на лікування за кордоном, тому всі видатки мають оплачувати або страхова компанія, або сам постраждалий.

Згідно з законом "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", для відшкодування витрат, пов'язаних з надзвичайними обставинами під час перебування за кордоном, громадяни України мають бути застраховані.

Що робити у разі госпіталізації

Якщо вас госпіталізували за кордоном, потрібно:

зв’язатися зі страховою компанією (контакти вказані у страховому полісі);

поінформувати рідних або знайомих про ситуацію.

Також допомогу можна отримати через консула. Він може:

сприяти взаємодії з лікарнею, страховою компанією та компетентними органами;

надати контакти адвоката для можливого отримання компенсації;

допомогти у взаємодії з правоохоронцями, якщо шкоди здоров’ю завдали треті особи.

До консульства України за кордоном потрібно звернутися особисто або через своїх законних представників. Крім того, українцям радять завжди мати копію страхового полісу у телефоні та повідомляти рідним контакти страхової компанії.