Допоміг Javelin. ЗСУ відбили атаку росіян, знищивши ворожі БМП і танк (відео)

"Сумна історія ворожого танка, двох БМП та їх екіпажів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як росіяни намагаються на бронетехніці атакувати позиції ЗСУ.

Українські бійці за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin підбили ворожу БМП.

Друга БМП намагалася уникнути такої ж долі, але їй це не вдалося. Вона наїхала на протитанкову міну.

Танк також вдалося підбити за допомогою Javelin. А піхота росіян була змушена тікати з поля бою.

Українські воїни знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 16 листопада, склали 1330 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 315 620 військових.

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Так, за минулу добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів та 43 одиниці військової техніки ворога.

The Guardian пише, що втрати Росії у війні проти України становлять до 400 тисяч вбитими та пораненими, а в боях під Авдіївкою росіяни втрачають до 1000 солдатів на день.