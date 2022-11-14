Допомагали купувати військові технології. США оголосили про нові санкції щодо РФ

США оголосили про запровадження санкцій щодо транснаціональної мережі закупівель технологій для підтримки російського військово-промислового комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та Державний департамент США виявили виявлено 14 фізичних та 28 юридичних осіб. Також вісім повітряних суден було визнано заблокованими.
"Сполучені Штати продовжать викривати та порушувати ланцюжки військових поставок Кремля та відмовляти Росії в обладнанні та технологіях, необхідних їй для ведення незаконної війни проти України", - заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен.
Вона додала, що дії демонструють непохитну відданість Мінфіну переслідуванню людей у всьому світі, які допомагають військовим зусиллям президента РФ Володимира Путіна, та приятельських еліт, які фінансують його режим.
Під обмеження потрапили мережа депутата Ради Федерації РФ Сулеймана Керімова та його родина. США відшукали інформацію про громадянина Швейцарії, який допомагав Керімову відмивати гроші. Також під санкції потрапив російський бізнесмен та інвестор Мурат Алієв. Російський мільярдер Андрій Гур'єв також потрапив під додаткові санкції США.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США незабаром офіційно оголосять про нові санкції проти РФ. Обмеження будуть запроваджені проти "транснаціональної мережі", яка займалася закупівлею військових технологій для Москви.
До цього зазначалось, що Росія хоче, щоб Захід послабив санкції щодо державного "Россільгоспбанку", щоб полегшити експорт російського зерна. Прохання було озвучено під час переговорів щодо продовження угоди про експорт українського продовольства.
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