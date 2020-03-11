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Тест-системы для выявления коронавируса направили в 8 регионов Украины

Новости » Общество     11.03.2020 - 17:48
Тест-системы для выявления коронавируса направили в 8 регионов Украины
Иллюстративное фото (pixabay)

Тесты направлены в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов и Запорожье

В Украине в 8 регионов дополнительно направили немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чат-бота в Telegram "Коронавирус инфо" Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что тест-системы позволяют ускорить процесс проведения проверки на COViD-19 путем тестирования на местном уровне.

"Тесты уже доставлены или будет доставлен в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов, Запорожье. Продолжается прием заказа на закупку тест-систем от других областей. Все тесты сертифицированы ВОЗ. Наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на сейчас Центр общественного здоровья полностью справляется с теми образцами, что есть.

Напомним, 11 марта в Украине ввели карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире. Карантин продлится во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В частности, запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

По состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса. Заболевание выявили 3 марта у мужчины в Черновцах. До этого инфицированный находился в Италии. При этом Центр общественного здоровья получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом.

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