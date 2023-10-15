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В Донецьку є загроза спалаху інфекції через переповнені окупантами морги, - ЦНС

Фото: в Донецьку є загроза спалаху інфекції через переповнені окупантами морги (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Невдалі спроби штурму росіян обернулись для ворога переповненими моргами в Донецьку. В місті існує загроза епідемічного спалаху інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"За інформацією отриманою від українського підпілля, невдалі спроби штурмових дій РОВ на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами. Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів", - пише пресслужба. 

Як стверджують місцеві працівники, наразі існує загроза епідемічного спалаху інфекції. Тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці й інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання. 

"Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля  допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій", - додали в ЦНС. 

Втрати росіян на фронті 

З початку тижня терористи активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Як відзначили в аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроби наступу терористів може перетворитись у "биття в бетонну стіну". 

Згідно з даними Генерального штабу, лише за минулу добу, 14 жовтня, наші воїни знищили 880 окупантів. У тому ж числі на Таврійському напрямку було ліквідовано 644 росіян

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