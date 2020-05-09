В Донецкой области зафиксировали два новых очага коронавируса

В Донецкой области впервые подтвердили наличие инфицированных COVID-19 в Святогорске и Волновахском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook.

В Волновахском районе наличие COVID-19 подтвержденоа у 81-летнего пенсионера, из круга контактных лиц по Областной больнице интенсивного лечения (г. Мариуполь).

В Святогорске коронавирусную болезнь обнаружили у 63-летней пенсионерки, которая в начале мая вернулась домой из России.

Кроме того, в Мариуполе - 4 новых случая: двое детей 8 и 5 лет, и две женщины - 22 и 52 лет. Одна из них - медработник. Все четверо - из круга контактных лиц ранее подтвержденных случаев.

Общая статистика по области выглядит следующим образом: 99 случаев всего, из них 3 летальных. 20 пациентов выздоровели, 76 продолжают лечение.

РБК-Украина писало, что Украина уже 20-й день находится на "плато" с распространением коронавируса. Количество новых случаев в сутки ежедневно колеблется в диапазоне от 350 до 550.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области за сутки, 8 мая, подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Также сообщалось, что в Харьковской области коронавирусом заразились 10 медиков, которые контактировали с пациентом с COVID-19.