В Донецкой области задержали банду за похищение и пытки ветерана АТО

Полиция Донецкой области задержала банду за похищение и пытки ветерана АТО на Донбассе. Пострадавшего заставляли вступить в криминальную группировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт полиции.

Сообщается, что 15 мая в Покровске четыре человека напали на 21-летнего ветерана АТО. При этом двое его родных, которые находились рядом, ничего не могли сделать.

По данным следствия, до этого представители криминалитета неоднократно пытались его завербовать. Его вывезли в неизвестном направлении, связали скотчем руки и ноги, после чего жестоко пытали.

"Деньги и ювелирные изделия из золота потерпевшего похитители забрали себе. Затем заложника вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Причастными к похищению оказались ранее судимые жители Покровска, один из участников - гражданин Азербайджана. Организатором преступления является местный житель, который подозревается в совершении убийства в 2018 году.

Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (истязание). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали подозреваемого в избиении и ограблении ветерана АТО. На пострадавшего напали ночью во дворе дома, нанесли телесные повреждения и завладели имуществом. Жертва нападения длительное время находилась в больнице.