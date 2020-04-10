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В Донецкой области взорвалась граната, есть пострадавший

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 19:47
В Донецкой области взорвалась граната, есть пострадавший
Иллюстративное фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Пострадавший находится в бессознательном состоянии

В Донецкой области в результате взрыва гранаты пострадал мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, сегодня в больницу доставили жителя Славянска с тяжелыми травмами. Пострадавший находится в бессознательном состоянии.

Полиция установила, что мужчина пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны. В результате манипуляций с гранатой произошел взрыв.

Правоохранители квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате взрыва пострадала женщина. Правоохранители установили, что жительница села Новоселовка во время работы на огороде задела неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области вблизи Яворовского полигона во двор жилого дома упал снаряд. Боеприпас не разорвался. Жертв и пострадавших не было.

Кроме того, в ночь на 11 марта в Одессе произошел взрыв во дворе жилого дома. Предварительно произошел взрыв гранаты РГД-5.

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Новости Украины Донецкая областьгранатаВзрыв
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