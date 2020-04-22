В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19

В Донецкой области из 18 больных коронавирусом 10 уже вылечились. Об этом сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

Сообщается, что большинство случаев заболевания выявлены в Мариуполе - 11 больных, 2 случая зафиксированы в Дружковке, по 1 - в Бахмуте, Белозерском, Мирнограде, Славянске и Константиновке.

"Из этих случаев 1 летальный (г.. Дружковка), и 10 человек, которые выздоровели. Остальные - продолжают лечение", - сообщили в ОГА.

За прошлые сутки на подконтрольной территории Донецкой области было подтверждено два новых случая заболевания - заболели жительницы Мариуполя 44 и 64 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 125 медработников, один из которых умер.

Отметим, по состоянию на 22 апреля количество больных коронавирусом в Украине увеличилось до 6592, а полностью выздоровели - 424. За минувшие сутки число выявленных случаев составило 467, заболеваемость снова начала расти. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая области, где выявили более тысячи случаев.