В Донецкой области выявили три новых случая COVID-19

В Донецкой области лабораторно подтвердили три новых случая заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, инфекция обнаружили у 28-летнего мужчины из Николаевки, 43-летней женщины из Покровска и у 60-летней женщины из Константиновки.

"Объединяет их то, что они вернулись из-за границы, из Российской Федерации. Именно поэтому в установленном порядке им было проведено тестирование.

Все эти люди по возвращении находились на самоизоляции", - говорится в сообщении.

У всех болезнь протекала и протекает бессимптомно, в легкой форме, поэтому лечение они теперь получают амбулаторно.

Напомним, на оккупированной территории Донбасса выявлено 115 случаев заражения коронавирусом. В оккупированных районах Донецкой области подтвердили 67 случаев, Луганской - 48.

Кроме того,на оккупированном Донбассе умер первый пациент с коронавирусом. В частности, так называемая "Луганская народная республика" подтвердила смерть 74-летнего мужчины, у которого был коронавирус. В то же время причиной смерти называют сердечно-сосудистую патологию.

До этого сообщалось, что на подконтрольной Украине части Донецкой области из 18 больных коронавирусом 10 уже вылечились.