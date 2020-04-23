ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Донецкой области выявили три новых случая COVID-19

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 19:40
В Донецкой области выявили три новых случая COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все инфицированные вернулись из России

В Донецкой области лабораторно подтвердили три новых случая заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, инфекция обнаружили у 28-летнего мужчины из Николаевки, 43-летней женщины из Покровска и у 60-летней женщины из Константиновки.

"Объединяет их то, что они вернулись из-за границы, из Российской Федерации. Именно поэтому в установленном порядке им было проведено тестирование.
Все эти люди по возвращении находились на самоизоляции", - говорится в сообщении.

У всех болезнь протекала и протекает бессимптомно, в легкой форме, поэтому лечение они теперь получают амбулаторно.

Напомним, на оккупированной территории Донбасса выявлено 115 случаев заражения коронавирусом. В оккупированных районах Донецкой области подтвердили 67 случаев, Луганской - 48.

Кроме того,на оккупированном Донбассе умер первый пациент с коронавирусом. В частности, так называемая "Луганская народная республика" подтвердила смерть 74-летнего мужчины, у которого был коронавирус. В то же время причиной смерти называют сердечно-сосудистую патологию.

До этого сообщалось, что на подконтрольной Украине части Донецкой области из 18 больных коронавирусом 10 уже вылечились.

В Крыму и Севастополе подтвердили почти 80 случаев COVID-19 ОРДЛО подтвердили более 100 случаев COVID-19 и ввели строгую самоизоляцию
Новости Украины Донецкая областьКоронавирус
News
On Top