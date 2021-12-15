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В Донецкой области вынесли приговор женщине за торговлю поддельными COVID-справками

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд Краматорска (Донецкая область) приговорил женщину к трем годам тюрьмы с испытательным сроком за торговлю поддельными COVID-тестами. Кроме того, ее на год лишили права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере медицины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Как установило следствие, в феврале 2021 года 43-летняя жительница Краматорска организовала продажу поддельных результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Она выдавала себя за сотрудницу одного из городских диагностических центров. Стоимость одной такой справки составляла 800 гривен.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, частей 1 и 3 ст. 358 УК Украины. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, ей запрещено в течение года заниматься предпринимательской деятельностью в сфере медицинских услуг, связанных с коронавирусом.

Напомним, в начале декабря в Кривом Роге суд приговорил мужчину к двум годам тюрьмы за подделку COVID-сертификатов.

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