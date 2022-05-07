В Донецкой области войска РФ убили еще 4 мирных жителей

В течение 7 мая в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли 4 мирных жителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.
В результате обстрелов двое жителей погибли в Бахмуте и еще двое в Константиновке. Также 9 человек получили ранения.
Глава ОВА сообщает, что пока невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
Ранее мы сообщали, что вчера, 6 мая, из-за обстрелов оккупантов в Донецкой области погиб один гражданский.
Также мы писали, что на Донбассе украинские защитники отбили 8 атак и уничтожили вражескую технику.
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