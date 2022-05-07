В Донецкой области войска РФ убили еще 4 мирных жителей

В течение 7 мая в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли 4 мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

В результате обстрелов двое жителей погибли в Бахмуте и еще двое в Константиновке. Также 9 человек получили ранения.

Глава ОВА сообщает, что пока невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.