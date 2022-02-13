UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Донецкой области военные устроили стрельбу в кафе: есть погибшие и раненые

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Донецкой области двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили стрельбу в кафе. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Отмечается, что инцидент произошел 13 февраля на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области. По данным следствия, двое военнослужащих ВСУ устроили стрельбу из закрепленного за ними оружия. В результате погибли сотрудник Национальной гвардии Украины и гражданский. Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК Украины:

  • п. 1 ч. 2 ст. 115;
  • ч. 3 ст.15;
  • п.1 ч.2 ст.115;
  • ч. 4 ст.296.

Военнослужащие задержаны. Решается вопрос о предъявлении им подозрений и избрания меры пресечения.

Напомним, 27 января на территории предприятия "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся. Позднее он сдался правоохранителям.

Отметим, Государственное бюро расследований рассматривает три версии расстрела нацгвардейцем своих сослуживцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонецкая область