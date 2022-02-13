В Донецкой области военные устроили стрельбу в кафе: есть погибшие и раненые

В Донецкой области двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили стрельбу в кафе. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Отмечается, что инцидент произошел 13 февраля на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области. По данным следствия, двое военнослужащих ВСУ устроили стрельбу из закрепленного за ними оружия. В результате погибли сотрудник Национальной гвардии Украины и гражданский. Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК Украины:

п. 1 ч. 2 ст. 115;

ч. 3 ст.15;

п.1 ч.2 ст.115;

ч. 4 ст.296.

Военнослужащие задержаны. Решается вопрос о предъявлении им подозрений и избрания меры пресечения.