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В Донецкой области уже более тысячи больных COVID-19

Краматорск, Среда 12 августа 2020 03:07
В Донецкой области уже более тысячи больных COVID-19
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Больше всего новых случаев в Краматорске

В Донецкой области уже более тысячи человек заболели коронавирусной болезнью. За минувшие сутки подтвердили 21 новый случай заражения.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

В частности, среди больных один ребенок и одна медработница.

Всего 7 новых случаев зафиксировали в Краматорске, пятый Мариуполе, 3 - в Марьинском районе, по 2 Волновахском районе и Славянске, по 1 - в Угледаре и Лиманской ОТГ.

Также среди больных, выявленных за вторник, есть жительница Киева, которая временно находилась в Донецкой области.

"Пандемия постепенно наращивает темп, количество новых больных увеличивается", - добавил Кириленко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, число заболевших приближается к 82 тысяч.

РБК-Украина писало, что по состоянию на вторник, 11 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей.

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