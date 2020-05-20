В Донецкой области трактор наехал на взрывное устройство

В поле возле села Новомихайловка в Донецкой области, во время земельных работ прогремел взрыв. Водитель трактора не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По информации правоохранителей, что около 12:00 в полицию поступило сообщение о том, что в поле между селами Новомихайловка и Славное произошел взрыв.

"Полицейские установили, что во время обработки поля водитель трактора наехал на неизвестный предмет и зацепил его культиватором, вследствие чего произошел взрыв. Тракторист не пострадал, транспортное средство получило незначительные механические повреждения. На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку от взрыва и обломки от неизвестного прибора, происхождение которого устанавливается", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Фото: место проишествия (police.dn.ua)

Напомним, 18 мая около 16:20 в Одессе произошел обвал стены четырехэтажного дома по улице Торговой, 20. Сначала сообщалось, что обвал мог произойти из-за взрыва в результате утечки газа.

Как сообщало РБК-Украина, позже в полиции сообщили, что планируют открыть дело ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).